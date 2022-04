Bei Bienen in Butzen in der Gemeinde Spreewaldheide (Dahme-Spreewald) ist die Tierseuche Amerikanische Faulbrut festgestellt worden. Der Erreger sei bereits am 7. April bei elf der 16 Bienenvölker eines Imkers entdeckt worden, teilte der Landkreis mit [dahme-spreewald.info]. Die betroffenen Bienen seien getötet worden, sagte eine Landkreissprecherin rbb|24 am Mittwoch.



Die Faulbrut ist für den Bienennachwuchs gefährlich. Die Seuche vernichtet die Bienenbrut. Deshalb gehört sie zu den anzeigepflichtigen Tierkrankheiten. Erwachsene Bienen können zwar nicht an ihr erkranken, sie aber verbreiten. Dadurch kann es zum Massensterben von Bienenvölkern kommen.