Im Fokus des Programms stehen laut Klinik Deutschkurse, die drei Mal wöchentlich stattfinden sollen, sowie Hospitationen in der Lausitzklinik selbst. Die Teilnehmer des Programms hätten allesamt Wohnungen in Forst gefunden, hieß es vom Klinikum.

Die Lausitzklinik in Forst (Landkreis Spree-Neiße) hat ein Qualifizierungsprogramm für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine ins Leben gerufen. Das teilte das Klinikum bei einer Pressekonferenz am Freitag mit.

Verteilung in ganz Deutschland

Insgesamt 22 Flüchtlinge haben am Freitag mit dem Qualifizierungsprogramm begonnen, sagte Geschäftsführer Hans-Ulrich Schmidt dem rbb. Es handele sich bei allen Teilnehmern bereits um ausgebildete Pflegekräfte. Geplant ist, dass die Geflüchteten sowohl im ambulanten Pflegedienst als auch in der Tagespflege eingesetzt werden, so Schmidt.

In einem bis eineinhalb Jahren sollen die Flüchtlinge das Sprachniveau B2 erreichen. Dann könne ihr Abschluss auch anerkannt werden, erklärt der Geschäftsführer. Durch die Hospitationen sollen sie zudem in die Lage versetzt werden, die Anerkennungsprüfung zu absolvieren. "Dann können sie bei uns arbeiten", so Hans-Ulrich Schmidt.

Die Lausitzklinik gehört zum Klinikverband Ernst von Bergmann, dem auch das Klinikum in Potsdam angehört. Dort habe man bereits gute Erfahrungen bei der Integration geflüchteter Fachkräfte gemacht. Das soll laut Schmidt nun auch in Forst funktionieren.