Die Erneuerung der Bundesstraße 169 zwischen Sedlitz und Senftenberg (Oberspreewald-Lausitz) hat begonnen: In dieser Woche wurden die Vermessungsarbeiten aufgenommen, teilte der Landesbetrieb Straßenwesen am Mittwoch mit. Die Bauarbeiten sollen demnach am kommenden Montag (30. Mai) starten.



Bis zum 8. September diesen Jahres sollen die Arbeiten abgeschlossen sein, dann könne auch die Vollsperrung des Streckenabschnitts aufgehoben werden, heißt es in der Mitteilung weiter.