Passant findet 84-Jährigen tot im Byhleguhrer See

Ein 84-jähriger Mann ist am Freitagabend tot im Byhleguhrer See (Dahme-Spreewald) gefunden worden. Ein Passant hatte den Mann im Wasser treiben sehen, teilte die Leitstelle Lausitz in Cottbus mit.

Die alarmierten Rettungskräfte konnten ihn nicht wiederbeleben. Laut Polizei handelt es sich bei dem Toten um einen Mann aus der Region. Wie er gestorben ist, ist noch unklar. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.