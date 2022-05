In Spremberg (Spree-Neiße) sind in der Nacht zu Mittwoch zwei Feuer ausgebrochen. Wie die Leitstelle Lausitz mitteilte, gingen gegen drei Uhr mehrere Notrufe von Bewohnern eines Mehrfamilienhaueses bei der Feuerwehr ein. Im Keller war ein Brand ausgebrochen. Die Bewohner mussten das Gebäude verlassen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde niemand verletzt.

Außerdem musste die Feuerwehr in der Nacht wieder zum Gelände des ehemaligen Kohlehofs ausrücken. Dort ist das Feuer in der Fabrik-Halle erneut aufgeflammt. Am vergangenen Sonntag war hier ein Großbrand ausgebrochen. In beiden Fällen wird Brandstiftung nicht ausgeschlossen.