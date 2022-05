Aus dem Tierheim in Cottbus sind in der Nacht zum Dienstag 16 Hunde gestohlen worden. Sie waren zuvor durch das Veterinäramt beschlagnahmt worden, teilte die Polizeidirektion Süd mit. Wie der rbb aus dem Tierheim erfuhr, hatten sich die Diebe Zutritt zu dem gesicherten Hundehaus verschafft. Einen vergleichbaren Fall habe es in der Einrichtung noch nicht gegeben, heißt es.

Im Tierheim wurden inzwischen Spuren gesichert, sagte ein Polizeisprecher dem rbb. Darunter seien auch Autospuren gewesen. In dem Fall ermittelt die Kriminalpolizei.