Die Polizei fahndet nach einem Mann, der am Montagabend aus dem offenen Vollzug der JVA Cottbus-Dissenchen entwichen ist. Das hat das Brandenburger Justizministerium am Dienstag mitgeteilt. "Die unmittelbar eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten bislang nicht zu seiner Ergreifung", heißt es in der Mitteilung.