Erneut Unfall mit Rettungswagen in Cottbus

In Cottbus hat es innerhalb weniger Tage bereits den zweiten Unfall in Verbindung mit Rettungskräften gegeben. Wie die Polizei mitteilte, ist ein Rettungswagen in der Nacht zum Freitag mit einem weiteren Fahrzeug zusammengestoßen, während er mit Blaulicht unterwegs war.