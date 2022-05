Glasfaserausbau in Kolkwitz wegen erneuter Bauschäden zum zweiten Mal gestoppt

Der Glasfaserausbau im ländlichen Raum gehört zu den dringendsten Infrastrukturprojekten in Deutschland. In Kolkwitz folgten auf den feierlichen Spatenstich allerdings Bauschäden, Baustopp, Neustart - und nun noch ein Baustopp.

Nun hat die Gemeinde wegen erneuter Schäden bis auf Weiteres einen zweiten Baustopp verhängt. Betroffen ist der Ortsteil Milkersdorf. "Was hier passiert ist, das macht mich fassungslos, sprachlos", so Zubiks, der seit 30 Jahren selbst Elektroinstallateur ist.

"Ich hätte es nicht gedacht, dass es im Jahr 2022 so etwas in Deutschland geben kann." Hans Georg Zubiks zeigt sich sauer. Als Gemeinderatsvorsteher in Kolkwitz (Spree-Neiße) begleitet er den Glasfaser-Ausbau für schnelles Internet, der im März im Auftrag des Marktführers "Deutsche Glasfaser" durch ein beauftragtes Subunternehmen begonnen hat und wegen Bauschäden bereits einmal unterbrochen wurde .

Der Gemeinderatsvorsteher entdeckt, so sagt er, regelmäßig neue Schäden. Davon betroffen seien Telefon-, Wasser-, Gas- und Stromleitungen sowie Baumwurzeln. Die Störungen an den Telefon- und Stromleitungen seien laut dem Kommunikations-Unternehmen Deutsche Glasfaser entstanden, weil "die betroffenen Leitungen in geringerer Tiefe lagen, als dies vorgeschrieben ist." Bei den Gas- und Wasserleitungen seien Erdraketen [zur unterirdischen Verlegung von Rohrleitungen und Elekrischen Leitungen, Anm. d. Redaktion] durch Steine im Boden abgelenkt worden, heißt es auf rbb-Anfrage.

Hans Georg Zubiks kritisiert aber auch fehlerhafte Bauarbeiten. Unterirdische Gas-, Strom- oder Telefonleitungen müssten eigentlich deutlich voneinander getrennt verlegt werden, jeweils mit einer dicken Sandschicht drumherum. In einem offenen Bauloch, das Zubiks zeigt, gebe es dagegen "eine typische Überbauung." Über ein Telekomkabel wurde die Glasfaserleitung verlegt, an anderer Stelle gebe es das gleiche Bild über einer Hauptwasserleitung. "Das ist einfach verboten", so Zubiks.