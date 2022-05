71-Jährige in Lauchhammer gestorben - Ehemann festgenommen

Mutmaßliche Gewalttat in Oberspreewald-Lausitz

In Lauchhammer (Oberspreewald-Lausitz) ist am Dienstag eine 71 Jahre alte Frau offenbar nach einer Gewalttat verstorben. Anwohner hatten die schwer verletzte Frau entdeckt und den Notruf gewählt, berichtete die zuständige Polizeidirektion Süd in Cottbus.



Demnach sind Polizei und Rettungsdienst Dienstagnachmittag zu einem Grundstück gerufen worden, auf dem die Rentnerin aufgefunden wurde. "Trotz umgehend eingeleiteter medizinischer Versorgung verstarb die 71-jährige Frau vor Ort", heißt es von der Polizei.