In einer Cottbuser Bar haben Gäste am Mittwochabend einen Skorpion entdeckt. Was sie damit tun sollten, wussten sie nicht - und ließen ihn einfach wieder frei. Nun stellt sich die Frage: Wie kam das Tier dort hin? Und ist es gefährlich?

Nach Begutachtung des Fotos kann sich auch der Cottbuser Gefahrentierexperte Marcus Meritz vorstellen, dass es sich um einen Kaiserskorpion handelt. Eine rbb-Anfrage in einer Tierhandlung ergab allerdings, dass Kaiserskorpione selten und entsprechend teuer sind. Um 300 Euro müssen Kunden für so ein Tier bezahlen. Wahrscheinlicher aus Sicht des Tierhändlers ist, dass es sich bei dem Fund um einen Schwarzen Thaiskorpion handelt. Diese können im Tierhandel unproblematisch erworben werden.

Offenbar auch aus Gefangenschaft ist das Tier entkommen, dass in Cottbus am Mittwoch gesichtet worden war. Denn heimisch sind solche Skorpione in Brandenburg oder Deutschland nicht. Auch Gefahrentierexperte Meritz geht davon aus, dass das Tier aus Gefangenschaft entkommen ist.



Sollten Skorpione, Schlangen oder ähnliche Arten gefunden werden, sollte man sich entweder an einen Experten oder die Feuerwehr wenden. Auch Tiergeschäfte können Rat geben. Einfach in die Umwelt "entsorgen" sollte man Skorpione allerdings nicht, das sei Faunaverfälschung, so Meritz. Weil sich die Tiere aber von Insekten ernähren, dürfte der nun ausgesetzte Skorpion in Cottbus genug Nahrung finden.



Das Tier könne unter den aktuellen Witterungsbedingungen auch bei uns überleben, so Meritz. Die Skorpione leben normalerweise bei etwa 28 Grad Außentemperatur. So könnte der Skorpion gut über den Sommer kommen - wenn es kühler wird, wird der Skorpion höchstwahrscheinlich sterben.



Meritz gibt aber vor allem zu bedenken: Sorglos sollte man mit Skorpionen niemals sein. Wenn nicht genau bekannt ist, ob das Tier giftig ist, sollte man grundsätzlich davon ausgehen.