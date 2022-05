Zur Halbzeit der diesjährigen Spargelsaison beklagen mehrere Spargelbauern in Sübrandenburg zu niedrige Absätze, trotz guter Ernte. Zu den vom rbb befragten Betrieben gehören der Spargelbetrieb Kaltschmidt in Preschen (Spree-Neiße), der Spreewaldbauer Ricken in Vetschau (Oberspreewald-Lausitz) und die Sallgaster Spargelbau GmbH (Elbe-Elster).

50 Prozent ihrer Flächen hat die Sallgaster Spargelbau GmbH bereits aus der Produktion genommen, weil der Absatz zu gering sei, so Geschäftsführer Eckhard Kuhl gegenüber dem rbb. "Wir merken es an der Direktvermarktung, wir merken es an der Zulieferung an den Lebensmitteleinzelhandel, die Bevölkerung ist zurückhaltend beim Spargeleinkauf", so Kuhl.