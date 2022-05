Zwei Prozent der gesamten Waldfläche in Deutschland sollen zu Wildnisgebieten werden. Während Naturschützer den Plan begrüßen, befürchten Touristiker, dass viele Flächen für die Nutzung verlorengehen - und der Wald noch mehr Schaden nimmt. Von Aline Lepsch

Deutschlandweit sollen zwei Prozent der Waldfläche der Bewirtschaftung entzogen, also zur Wildnis werden. Die Natur bleibt dann sich selbst überlassen. In Brandenburg müssen deshalb insgesamt 60.000 Hektar Wald als Rückzugsorte für Tiere und Insekten dienen - zwei Prozent der Waldfläche oder etwas mehr als die Fläche des Bodensees.

Ein Waldstück bei Neu Zauche im Landkreis Dahme-Spreewald: Es zwitschert und zirpt. Ein Stück unberührte Natur. "Wir brauchen diese Rückzugsräume, um die Artenvielfalt in Brandenburg zu erhalten", sagt der Leiter des Biosphärenreservates Spreewald, Eugen Nowak, "dazu sind wir auch durch gesetzliche Regelungen verpflichtet."

Laut Nowak ergibt das Sinn. "Hier im Spreewald ist die Forstwirtschaft im Moment defizitär", sagt er. Das Holz könne nur mit sehr viel Aufwand aus dem Wald geholt werden, beispielsweise mit Seilkränen. Das sei teuer. Wird die Forstwirtschaft in dem Gebiet um Neu Zauche eingestellt, würde das Land Brandenburg sogar sparen.

Das können ehemalige Truppenübungsplätze oder Tagebaulandschaften sein - aber eben auch Waldgebiete wie das im Spreewald. So liegt der Kahnhafen Neu Zauche genau zwischen einem bereits anerkannten Waldgebiet und einem Teilgebiet, das demnächst anerkannt werden soll.

30.000 Hektar seien vom Bund bereits anerkannt, sagt Nowak. 15.000 Hektar sollen von privaten Waldbesitzern kommen, die aktuell angefragt werden. "Jetzt sind wir dabei, aus dem Wald, der dem Land Brandenburg gehört, 15.000 weitere Hektar zusammenzusuchen, die dann dem Bund vorgeschlagen werden", so der Leiter des Biosphärenreservates Spreewald.

Doch nicht alle Spreewälder sind von dem Plan begeistert. Einige befürchten Einschränkungen in der einzigartigen Natur- und Tourismuslandschaft. Die Sparmaßnahmen würden auf Kosten des Hochwaldes gehen, sagt beispielsweise Kahnfährmann Yves Schwarz. Die Schwarzerlen seien durch Stürme und Hochwasser ohnehin schon in Mitleidenschaft gezogen - sie bräuchten die Bewirtschaftung, damit sich der Wald erholen kann, so Schwarz.

"Das war der dichteste, schönste Hochwald, den es je gegeben hat. Das ist traurig, den heute so zu sehen, dass er sich selbst überlassen wird", sagt der Kahnfährmann beim Anblick der geschundenen Bäume.

Auch Jens Martin, parteiloser Bürgermeister von Alt Zauche-Wußwerk ist gegen die Wildnis. "Es passiert dann Folgendes: es verkrautet und verlandet. Die Fließe fließen nicht mehr", sagt Martin. Das Wasser würde sich noch mehr stauen, die Bäume würden noch mehr Schaden nehmen, ist er sich sicher: "Das kann so nicht weitergehen."