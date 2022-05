Anfang des Jahres wendet sich Torsten Mack an den rbb. Mack ist Mitglied des Regionalvorstandes der Domowina - dem Dachverband der Sorben und Wenden. In mehreren Fällen hatten Unbekannte damals die niedersorbischen Straßenbezeichnungen in Cottbus überklebt. In allen Fällen war der deutsche Straßenname noch lesbar, der niedersorbische häufig nicht mehr.

Der Vorwurf geht offenbar an die Stadt selbst. Cottbus habe aber einen "sehr guten Stand der Zweisprachigkeit", wie die Sorbenbeauftragte Anna Kossatz-Kosel sagt. Etwa 75 Prozent der Straßenschilder seien zweisprachig - Tendenz steigend. Schilder würden grundsätzlich dann zweisprachig, wenn sie erneuert werden oder etwas neu gebaut würde, so Kossatz-Kosel.

Auf den markanten roten Stickern, die nun in der Cottbuser Innenstadt, vor allem in der Bahnhofsstraße, zu sehen sind, steht kurz: "A serbski?" - zu deutsch: Und sorbisch? Sie sollen offenbar die Frage aufwerfen, warum die Schilder nicht zweisprachig beschriftet sind. Die zweisprachige Frage, "Wie heißt es auf Sorbisch?" ist kleiner darunter geschrieben.

Auch Torsten Mack von der Domowina begrüßt die Aktion. Er selbst würde sich beispielsweise eine zweisprachige Beschriftung der Cottbuser Arbeitsagentur wünschen, wie er sagt. "Warum sollen Landes- oder Bundesbehörden nicht auch zweisprachig sein?", fragt er. Cottbus biete viele gute Beispiele für gelebte Zweisprachigkeit, Mack wünscht sich dennoch noch mehr, wie er sagt. Insbesondere Orte mit sorbischer Geschichte sollten zweisprachig beschildert sein, so etwa der Cottbuser Gerichts- oder Schlossberg, der ursprünglich ein sorbischer Burgwall gewesen sei.

Auch Mack kennt die Köpfe hinter der Aktion nicht, bemerkt aber, dass die Sticker mittlerweile gezielter eingesetzt werden. Nach wie vor kämen neue hinzu.

Vor zehn Jahren gab es so eine Aktion auch schon in der Oberlausitz - allerdings auf Obersorbisch. Bei der "Lausitzer Filmschau" im Rahmen des Cottbuser Filmfestivals war 2012 bereits ein Kurzfilm zu sehen, in dem eine Gruppe junger Sorben ebenfalls mit Stickern Schilder ihrer Region überzieht. Der Kurzfilm behandelte das, was jetzt viele auch als Ursache für die Aufkleber in Cottbus sehen: die Unterrepräsentanz der sorbischen Sprache im angestammten Siedlungsgebiet der Sorben und Wenden.