So ist die Biologiestunde für Victoria Hartz und ihre Mitschüler besonders anstrengend. Sie wird auf dem Dachboden abgehalten, zwischen Holzbalken und auf engem Raum. Victoria muss den Kopf schief halten, um an einem der Balken vorbei an die Tafel gucken zu können. "Das ist halt sehr schwer, wenn man immer links und recht gucken muss. Und irgendwann ist das auch anstrengend und tut auch weh", sagt die Schülerin.

An der Geschwister-Scholl-Schule in Ruhland (Oberspreewald-Lausitz) herrscht seit Längerem Ausnahmezustand. Der Platz reicht für die Menge der Schüler nicht aus.

Die Lösung aller Probleme soll jetzt nur drei Straßen weiter entstehen - in Form eines neuen Schulkomplexes, der 27 Millionen Euro kosten soll. Den Anfang macht ein Erweiterungsbau für die Oberschule, wie Amtsdirektor Christian Konzack sagt. Die Kosten dafür belaufen sich ihm zufolge auf circa 1,5 Millionen Euro. Die Fertigstellung für diesen ersten Teil des neuen Komplexes ist für das Frühjahr 2024 geplant.

Der gesamte Neubau soll in acht Jahren zur Nutzung bereit stehen. Eltern fragen sich, was in der Zwischenzeit passieren soll. So auch Anne Bachmann, deren zwei Kinder auf die Oberschule gehen.

Sie und andere Eltern hätten eine Container-Lösung, die im Gespräch war, begrüßt. "Direkt gegenüber der Schule, was uns sehr geholfen hätte, die aktuellen Raumprobleme zu lösen", sagt Bachmann, die Vorsitzende der Schulkonferenz ist. Geld für Container werde es aber nicht geben, wenn parallel am Neubau gearbeitet wird, so hatte es der Amtsausschuss beschlossen.

Auf den müsse man nun eben warten, sagt der Amtsdirektor. "Wie es in Deutschland nun mal so ist mit Fördermittelbeantragung, Planung und der Baugenehmigung, dauert das alles seine Zeit." Dass das Problem zu lange verschleppt wurde, räumt er selbst ein. Er hoffe deshalb, dass gemeinsam mit der Schulleitung und dem Staatlichen Schulamt Alternativen für die Zeit bis Fertigstellung des Schulneubaus gefunden würden.