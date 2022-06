In Brandenburg ist der sechste Affenpocken-Fall aufgetreten. Der Landkreis Dahme-Spreewald teilte am Donnerstag mit, dass das Virus bei einem 42-Jährigen nachgewiesen wurde. Es ist der erste Fall in dem Landkreis als auch in Südbrandenburg insgesamt.

Inzwischen habe das Gesundheitsamt des Kreises den Patienten kontaktiert. "Der Betroffene befindet sich in seiner Häuslichkeit und hatte keine weiteren Kontaktpersonen", heißt es in der Mitteilung. Er werde ambulant ärztlich behandelt. "Die Erkrankung verläuft moderat." Der Fall wurde an das Robert-Koch-Institut gemeldet.