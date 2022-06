Philipp Aepler: Ausnahmezustand würde ich das nicht nennen. Es gibt so eine gewisse Feierstimmung, eine sehr positive Stimmung. Die Festlichkeiten haben auch schon vor ein paar Tagen mit großem Tamtam mit der Eröffnung einer neuen U-Bahnlinie angefangen: Die "Elisabeth Line" ist anlässlich des Jubiläums nach ihr benannt worden. Auf der anderen Seite gibt es aber am Donnerstag und Freitag zwei Sonderfeiertage. Viele, wie auch ich, werden zum Teil über das Wochenende aufs Land raus fahren, weil man selten vier Tage am Stück hat.

rbb: Herr Aepler, am Donnerstag haben die großen, mehrtägigen Feierlichkeiten zum 70-jährigen Thronjubiläum von Queen Elisabeth II. in London begonnen. Wie empfinden Sie London im Moment? Eine Stadt im Ausnahmezsutand?

Deutschland ist ja keine Monarchie, und deshalb beobachte ich das sowohl mit Bewunderung als auch mit einer gewissen Distanz. Was ich sehr beeindruckend finde, ist, wie das ganze Land hinter den Monarchen steht. Man muss da auch sehen, dass die Dame seit 70 Jahren auf dem Thron ist und vor ein paar Wochen 96 Jahre alt geworden ist. Das wird es in der Geschichte einfach für eine sehr lange Zeit nicht mehr geben.

Sie sind in der Lausitz aufgewachsen, haben aber in Ihren inzwischen fünf Jahren in London mit einer Monarchin zu tun, die auch schon rund 40 Jahre auf dem Thron saß, als Sie geboren wurden. Ist das für Sie surreal?



Mittlerweile ist das definitiv normal. Die Queen ist ja allgegenwärtig - auf Briefmarken, Münzen, auf Portraits in jedem Regierungsgebäude, und wenn man in der Welt unterwegs ist, sieht man sie auch überall. Ich weiß gar nicht, in wie vielen Ländern die Queen Staatsoberhaupt ist. Ich folge auch ein bisschen der deutschen Politik, und ich finde, sowohl die konstitutionelle Monarchie als auch das präsidiale System, das wir in Deutschland haben, hat seine Vorteile.