Das Carl-Thiem-Klinikum (CTK) in Cottbus will zukünftig auch ambulante und stationäre Pflege anbieten. Das steht in einer Beschlussvorlage, die am Montag im Cottbuser Wirtschaftsausschuss diksutiert wird. Der Ausschuss muss sich mit dem Thema befassen, weil das Klinikum Eigentum der Stadt ist.

Laut CTK werden jährlich etwa 3.000 Patientinnen und Patienten in die ambulante oder stationäre Pflege entlassen. In Cottbus würden die entsprechenden Angebote allerdings fehlen, heißt es in der Begründung.