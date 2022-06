Mann stirbt bei Wohnhausbrand in Neuburxdorf

Ein Mann ist bei einem Wohnhausbrand in Neuburxdorf (Elbe-Elster) am Freitag ums Leben gekommen. Das sagte ein Sprecher der Notrufleitstelle Lausitz dem rbb. Der Mann sei offenbar allein im Haus gewesen, weitere Personen seien nicht angetroffen worden, so die Leitstelle.