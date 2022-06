Neben diesem Unterricht auf Ukrainisch verbringen die Kinder die restliche Unterrichtszeit in den regulären Schulklassen. Schulleiterin Heike Turkewitsch ist da zwiegespalten. "Ja klar, sie sollen integriert werden", sagt sie. "Sie müssen in die Klassen auch rein." Doch es fehle an Stunden, in denen die Kinder gezielt unterrichtet werden können. "Ich habe in meiner Matheklasse einen Jungen. Wie will ich ihm erklären, was wir gerade mit Bruchrechnung machen, wenn ich seine Sprache nicht kann und er meine nicht versteht?", fragt die Schulleiterin. Es tue ihr weh zu sehen, dass das Kind nicht weiterkomme und sie ihm nicht helfen könne. "Man versucht es dann mit Händen und Füßen", so Turkewitsch.

Dabei gäbe es neben Svitlana Dytynnik sogar noch eine weitere ausgebildete Lehrerin vor Ort - die Mutter eines ukrainischen Schülers. Eine Anstellung scheiterte aber immer wieder an bürokratischen Hürden, beispielsweise an einem fehlenden Nachweis über eine zweite Masernimpfung.