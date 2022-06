Mutmaßliche Gewalttat in Lauchhammer

Nach der mutmaßlichen Gewalttat an einer Frau in Lauchhammer (Oberspreewald-Lausitz) hat das Amtsgericht Cottbus Haftbefehl gegen den Ehemann des Opfers wegen Totschlags erlassen. Das sagte Oberstaatsanwalt Gernot Bantleon Mittwochnachmittag auf rbb-Nachfrage.

Der 81-Jährige wird verdächtigt, seine 71 Jahre alte Ehefrau am Dienstag so schwer verletzt zu haben, dass sie verstarb. Stand Mittwochmittag habe sich der Mann nicht zur Tat eingelassen, so Bantleon. Die Motive seien unklar.