Im Vergleich zu Zeiten vor Tagebau - Lausitzer Bergbausanierer: Jeder zweite Baum steht wieder

Do 02.06.22 | 11:34 Uhr

ZB Audio: Antenne Brandenburg | 02.06.2022 | Daniel Friedrich | Bild: ZB

In der Lausitz konnte der Wald, den es vor dem Tagebau gab, zur Hälfte wiederhergestellt werden. Dies ist durch Rekultivierung ehemaliger Tagebauflächen geschehen - und steht im Sanierungsbericht, den der Lausitzer Bergbausanierer die und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft (LMBV) am Mittwoch in Großräschen (Oberspreewald-Lausitz) vorgestellt hat. Demnach wurden allein im Jahr 2021 knapp 306.400 Bäume gepflanzt. Insgesamt zeigt sich die LMBV mit der Sanierung alter Tagebauflächen zufrieden. Seit 1991 seien durch die Rekultivierung rund vier Millionen Tonnen CO2 langfristig gebunden worden.

Bei der Bilanz wurde auch auf die Pflanzen- und Tierwelt geschaut. "Von den in Deutschland vorkommenden höheren Pflanzen finden sich über 30 Prozent auf den ehemaligen Bergbauflächen, von den Vögeln, Reptilien, Säugetieren bis zu knapp 70 Prozent", heißt es. In dem vorgestellten Bericht wurde der Sanierungsstand seit den 1990er Jahren bis 2021 zusammengefasst.

Flächen immer öfter für Erneuerbare Energien genutzt

Laut LMBV ist es wichtiger geworden, Flächen für Erneuerbare Energien zu nutzen. Bis zum Jahr 2021 seien auf 1.770 Hektar Solaranlagen gebaut worden, außerdem seien 166 Windkraftanlagen entstanden. Insgesamt gut 260 Millionen Euro hat der Bergbausanierer im vergangenen Jahr in Mitteldeutschland investiert. Ein Großteil davon ist in die Wasserbehandlungsanlage in Plessa (Elbe-Elster) geflossen. Sie hat 80 Millionen Euro gekostet und soll im Oktober 2022 mit etwas Verzug an den Start gehen. Außerdem standen im vergangenen Jahr in der Lausitz vor allem Sanierungsarbeiten rund um den Sedlitzer See (Oberspreewald-Lausitz) im Mittelpunkt.

picture alliance Mo 06.06.2022 | 17:05 | Doku & Reportage Wildes Deutschland - Die Lausitz Weit im Südosten Deutschlands liegt das kleine Land der tausend Teiche - die Lausitz, eine Region voller Gegensätze. Sie beherbergt seltene Tierarten in Teichlandschaften. Nur wenige Kilometer entfernt gleicht die Lausitz einer Mondlandschaft.

Vorhaben für das laufende Jahr vorgestellt

Der See spielt auch in diesem Jahr eine Rolle, denn die Seenkette vom Partwitzer, Geierswalder, Sedlitzer und Großräschener See steht 2022 im Fokus der Sanierungsarbeiten der LMBV, hat der Bergbausanierer nach seiner 100. Aufsichtsratssitzung am Mittwoch mitgeteilt. Bis zum Jahr 2025 sollen die Wasserspiegel aller vier Seen angeglichen werden - je nachdem, wie das Wetter mitspielt, sagte LMBV-Geschäftsführer Bernd Sablotny. "Wir sind jetzt dabei, uns auf den Sedlitzer See zu konzentrieren, denn er ist der zentrale See für die Ableitung der entsprechenden Wässer in die Schwarze Elster."

Im Herbst soll mit dem Kanalbau begonnen werden. Ist der Wasserspiegel angeglichen, können die Seen problemlos und ohne Gefälle per Boot befahren werden. Insgesamt wäre dann eine Fläche von fast 4.000 Hektar entstanden.