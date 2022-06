Drei Monate auf Forschungsschiff - Lausitzer Polarstern-Kapitän zurück aus der Antarktis

Do 02.06.22 | 18:02 Uhr

Seit März hat Thomas Wunderlich aus Burg das Forschungsschiff "Polarstern" Richtung Antarktis und zurück gelenkt. Nun sind Crew und Wissenschaftler wieder im heimischen Hafen angekommen - mit Daten über Meerboden, Wasser und Tierwelt.

Nach drei Monaten Expedition Richtung Antarktis und zurück ist der Kapitän Thomas Wunderlich aus Burg (Spree-Neiße) mit der "Polarstern" wieder in Deutschland. Das Forschungsschiff ist am Sonntag im Heimathafen in Bremerhaven angekommen. "Die Sehnsucht nach Zuhause ist jetzt natürlich sehr groß", sagte Wunderlich dem rbb am Donnerstag.

Der Kapitän war Anfang März mit der "Polarstern" in Kapstadt in Südafrika aufgebrochen. Mit an Bord waren Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die während der Tour Messungen und Beobachtungen durchgeführt haben, unter anderem zum Leben von Robben und Walen, zur Beschaffenheit des Meeresbodens und des Wassers. Sie forschen, um das "Klimasystem und die Auswirkungen der Klimakrise auf die Ökosysteme besser zu verstehen", hieß es im Blog zur Expedition [follow-polarstern.awi.de].

Es wird wärmer

Die Auswertungen der wissenschaftlichen Ergebnisse solcher Reisen dauert laut Wunderlich Monate beziehungsweise Jahre. Erste Ergebnisse würden aber schon zeigen, "dass die Verschiebung der Wassertemperaturen weiter vorankommt - dass es, stumpft gesagt, wärmer wird." Mit den Temperaturen würde sich im Wasser die Biomasse verschieben, so Wunderlich. Es gebe "unerwartet wenige Tiere, die auch mit den Temperaturen weiterwandern". Außerdem wurden Fische am Meeresboden festgestellt, "die da gar nicht hingehören." Es gebe eine absolute Dynamik im System, die Stabilität sei nicht mehr vorhanden, sagte der Kapitän.

Im Vorfeld der Expedition hatte Thomas Wunderlich dem rbb gesagt, dass er eine geringe Eiskonzentration erwarte, was das Manövrieren zur Antarktis schwer machen könnte. Denn dadurch sei das Schiff den Schlechtwettergebieten ausgeliefert. "In der Tat hat sich gezeigt, dass, als wir von Kapstadt Richtung Antarktis gefahren sind, eigentlich kein Eis vorfindbar war", so der Kapitän nach seiner Rückkehr.

Kapitän Thomas Wunderlich

Allerdings seien die Temperaturen im weiteren Verlauf der Expedition im Herbst - am 20. März beginnt auf der Südhalbkugel der Erde der Herbst - außergewöhnlich tief gewesen. "Wir waren bei minus 25, minus 30 Grad und das sind dann tatsächlich auch Temperaturen, wo wir ans Ende der Betriebsfähigkeit des Schiffes kommen. Die Betriebsstoffe haben irgendwann ihre natürliche Grenze." Die Temperatur auf dem Thermometer sei das eine gewesen, bei starkem Wind hätten sie gefühlt bis zu 50 Grad minus erreicht. "Das wird dann schon lebensgefährlich", so Wunderlich.

Entwicklungen in Europa "verschlafen"

Durch die monatelange Expedition hätte die Mannschaft auf dem Schiff einiges verschlafen, sagte Wunderlich. "Wir haben zum Beispiel die Entstehung des Krieges in Mitteleuropa und die Veränderungen der Corona-Pandemiebestimmungen nicht mitbekommen." Das sei nun schlagartig auf die Crew eingefallen.

Thomas Wunderlich begleitete schon in den vergangenen Jahren als Kapitän viele Expeditionen in die Antarktis und Arktis. Nun ist die jüngste auf "seinem Schiff" beendet, das er "die gute alte Dame" nennt. Am Sonntag kommt Wunderlich zurück in die Lausitz nach Burg. Sobald das Auto ausgeräumt und die erste Wäsche angesetzt ist hofft er, Zeit zu haben, um auf dem Deich mit dem Hund spazieren zu gehen. "Und ich habe tatsächlich einen Hieper auf einen schönen Eintopf."

