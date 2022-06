Die Nachfrage nach Bauland in Großräschen (Landkreis Oberspreewald-Lausitz, ist ungebrochen hoch. Gleich vier neue Eigenheimsiedlungen werden in der Kleinstadt aktuell entwickelt, sagte Bürgermeister Thomas Zenker (SPD) dem rbb. Die Stadt wolle die hohe Nachfrage nutzen, so Zenker weiter - nicht nur, um den See besser zu vermarkten, sondern gleich ganz Großräschen.

Nachdem vor Jahrzehnten der nahe Tagebau ausgekohlt und die Grube mit Wasser gefüllt worden war, wandelte sich Großräschen von der Kohle- zur Seestadt. Auch, wenn sich der See noch immer in Bergbauaufsicht befindet, demzufolge noch nicht zum Baden oder für Wassersport freigegeben ist, hat die Nachfrage nach privatem Bauland in der Stadt in den letzten Jahren drastisch zugenommen.