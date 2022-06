Die Polizei hat einen Zeugenaufruf gestartet, um eine Gewalttat aufzuklären, die am Vatertag in Senftenberg (Oberspreewald-Lausitz) passiert ist. Die Kripo sucht nach einem Mann, der an Christi Himmelfahrt eine 18-Jährige verletzt haben soll, berichtet die zuständige Polizeidirektion Süd in Cottbus am Donnerstag.