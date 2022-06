Und wieder ist das Wasser in Brandenburg knapp: Im Landkreis Spree-Neiße darf ab sofort zu bestimmten Zeiten kein Wasser mehr aus Flüssen und Seen gepumpt werden. Bürger werden gebeten, mit Grund- und Trinkwasser sparsam umzugehen.

Demnach darf sogenanntes Oberflächenwasser nur noch zwischen 20 Uhr am Abend und 8 Uhr am Morgen abgepumpt werden, tagsüber ist es verboten, sagte eine Landkreissprecherin dem rbb. So sollen die Wasserreserven geschont werden, heißt es.

Im Spree-Neiße-Kreis im Süden Brandenburgs darf bis auf Weiteres zu bestimmten Zeiten kein Wasser mehr aus Flüssen und Seen gepumpt werden. Das hat der Landkreis am Dienstag mitgeteilt. Damit reagiert der Kreis auf die aktuelle Niedrigwassersituation.

Seit dem 25. Mai wird der festgelegte Mindestabfluss in der Spree am Unterpegel Leibsch (Dahme-Spreewald) unterschritten. Die Ursache dafür sind laut der Unteren Wasserbehörde zu wenig Regen und steigende Temperaturen. "Eine signifikante Verbesserung der Situation ist in Kürze aufgrund der prognostizierten trockenen und warmen Witterung nicht zu erwarten", heißt es in der Mitteilung des Landkreises.

Aus dem gleichen Grund bittet die Untere Wasserbehörde außerdem darum, auch mit dem Grund- und Trinkwasser sparsam umzugehen. "Bei sommerlichen Temperaturen ist die Beregnung von Gärten, Rasenflächen und Sportanlagen unbedingt zu vermeiden, um die Wasserverluste durch Verdunstung gering zu halten." Stattdessen solle nach 21 Uhr oder in den frühen Morgenstunden gegossen werden, weil es dann für gewöhnlich am kühlsten und die Verdunstung am geringsten ist.