Ronny Henkel hat in diesen Tagen häufiger ein Déja Vu - immer wenn er in den Nachrichten hört, es müssten wegen der Waldbrände in Treuenbrietzen und Beelitz mehr Löschwasserbrunnen gebaut werden. "Wie vor drei Jahren. Genau dasselbe wurde bei uns damals gesagt. Aber warum erst danach, warum nicht schon vorher?" fragt der Feuerwehrmann aus Drachhausen (Spree-Neiße).

Vor drei Jahren, 2019, hat es in der Lieberoser Heide den letzten großen Brand gegeben. Weitere Großbrände gab es beispielsweise 2017 und 2018. Was seitdem in Sachen Brandschutz passiert ist, sei zu wenig, so Henkel. Fünf Tiefbrunnen sind in der Kernzone gebohrt worden, "aber wir kommen nicht an das Wasser ran", sagt Henkel. Das nötige Notstromaggregat, um das Wasser aus dem Boden zu holen, fehle, so der Feuerwehrmann.

"Es werden Löschwasserentnahmestellen gebaut und wir kommen nicht an das Wasser ran", klagt Henkel.