Bei einem Unfall in Cottbus ist ein Pkw-Fahrer verletzt worden, der aus seinem Fahrzeug befreit werden musste. Der Wagen sei am Samstag aus bislang ungeklärter Ursache auf der Straße Am Spreeufer in Richtung Puschkinpromenade von der Fahrbahn abgekommen, teilte die Stadtverwaltung am Sonntag mit. Er hätte dann eine Gebäudemauer touchiert, eine Ampel umgefahren und sei schließlich auf der Fahrerseite zum Liegen gekommen.