Der Aufbruch aus den Nestern sei mit Ende Juli normal. "Es scheint so, dass die Zeit gut eine Woche nach vorne gelegt wurde", so Elsner, "aber das sind ja die ersten, die jetzt losgehen."

In Brandenburg haben die ersten Jungstörche den Horst verlassen, um die nähere Umgebung zu erkunden. "Die Reiselust beginnt", sagte Bernd Elsner vom Weißstorch-Informationszentrum des NABU in Vetschau (Oberspreewald-Lausitz) am Freitag dem rbb. Er habe bereits Anrufe von Anwohnern bekommen, die gefragt haben, was sie tun sollen, "weil ein Jungstorch auf dem Nachbardach stand und vor Hitze gehechelt hat."

Die Zahl der Jungstörche rund um Rühstädt in der Prignitz, das storchenreichste Dorf Deutschlands, ist in diesem Sommer besonders gering. Durch die immer trockener werdenden Böden fehlt es den Tieren an wichtiger Nahrung. Von Wolfgang Albus

Der Experte geht davon aus, dass die Jungstörche noch drei bis vier Wochen in ihren Territorien bleiben und schließlich Mitte August Richtung Süden aufbrechen werden. "Diejenigen, die nach Afrika fliegen, haben Flugrouten, die erst zum Jahresende enden", so Elsner. Andere würden nur bis nach Spanien fliegen. Diese seien dann vielleicht schon nach vier Wochen am Ziel.

Das Storchenjahr selbst sei nach seinen Informationen in Brandenburg ein "durchschnittliches" gewesen. Die Tiere hätten auch die Trockenheit der vergangenen Wochen zu spüren bekommen. "Ich habe mehrere Informationen bekommen, dass die gestandenen Horste am Spreewald - wie in Ragow (Dahme-Spreewald) oder Klein Radden (Oberspreewald-Lausitz) - Totalverlust hatten." Das sei bereits in den ersten Tagen nach dem Schlüpfen des Nachwuchses passiert. "Da war es so trocken, dass die Nahrung, der Regenwurm, nicht da war."