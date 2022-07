Warnung vor Rauch- und Geruchsbelästigung - Waldbrand in Lieberoser Heide noch nicht unter Kontrolle

Di 05.07.22 | 09:49 Uhr

Frank Hammerschmidt/dpa Audio: Antenne Brandenburg | 05.07.2022 | Holger Kessler | Bild: Frank Hammerschmidt/dpa

Mehr als 100 Feuerwehrleute versuchen, den Waldbrand in der Lieberoser Heide zu löschen. In der Nacht hat sich der Brand nochmals ausgeweitet. Forstminister Vogel mahnt ein höheres Tempo beim Waldumbau an.

Nach dem Ausbruch eines Waldbrandes in der Lieberoser Heide hat der Einsatz der Feuerwehr auch in der Nacht angedauert. Nach Schätzungen der Feuerwehr-Regionalleistelle Lausitz befinden sich mehr als 100 Feuerwehrkräfte im Einsatz, die aktuell durch frische Kräfte ausgetauscht werden. Demnach haben sich die Flammen in der Nacht zu Dienstag noch einmal leicht ausgeweitet, aktuell sind 13 Hektar betroffen. Die Löscharbeiten dauern weiterhin an. Noch sei das Feuer nach Angaben vom Kreisbrandmeister Christian Liebe noch nicht unter Kontrolle. Inzwischen informiert die Leitstelle Lausitz über Rauchentwicklung und Geruchsbelästigung im Norden des Landkreises Spree-Neiße und in der Stadt Cottbus. Fenster und Türen sollen geschlossen bleiben, Lüftungen sowie Klimaanlagen abgeschaltet.

| Bild: rbb/Josefine Jahn

Munitionsbelastetes Gebiet

Auf dem mit Munition belasteten Gelände in der Lieberoser Heide in Südbrandenburg war am Montag ein Waldbrand ausgebrochen. Da Kampfmittel im Boden liegen, standen die Feuerwehrleute vor einem schwierigen Löscheinsatz. Probleme bereite nach wie vor die Trockenheit, wie Brandenburgs Waldbrandschutzbeauftragter Raimund Engel dem rbb sagte.

Wind hatte dazu geführt, dass sich das Feuer zunächst schnell ausbreitete. Ortschaften musste nicht evakuiert werden. In Dahme-Spreewald galt am Montag die Waldbrand-Warnstufe 4 und damit die zweithöchste Stufe.

Zudem konnte am Montagabend einer der beiden Löschhubschrauber wegen Getriebeproblemen nicht mehr starten. Er konnte auch nicht repariert werden, hieß es am Dienstag und soll am Dienstag durch einen neuen Hubschrauber ersetzt werden, wie rbb-Reporter erfuhren. Zudem beobachtet ein Hubschrauber der Brandenburger Landespolizei die Lage durch Kontrollflüge. Außerdem unterstützen das Deutsche Rote Kreuz und die Johanniter Unfallhilfe Südbrandenburg die Löscharbeiten. "Wir bereiten uns auf einen langen Einsatz vor", sagte Kreisbrandmeister Christian Liebe am Montag.

rbb/Schiller Löschbrunnen und Brandschutzschneisen - Wie feuerfest ist die Lieberoser Heide? Die Waldbrände in Beelitz und Treuenbrietzen lassen Feuerwehrleute besorgt auf die Lieberoser Heide blicken. Auch sie ist munitionsbelastet, regelmäßig hat es hier gebrannt. Trotz einiger Maßnahmen - die Verantwortlichen sind besorgt.



Bislang drohen keine Evakuierungen

Nach Angaben von Raimund Engel befindet sich das Feuer nicht in der Nähe einer Wohngegend. Er ging deshalb auch nicht davon aus, dass es zu Evakuierungen kommen werde. Der am nächsten gelegene Ort ist Butzen, ein Ortsteil der Gemeinde Spreewaldheide, mit knapp 200 Einwohnern.

Seit Montagnachmittag gilt das Feuer als Großschadenslage, hatte der zuständige Landkreis Dahme-Spreewald mitgeteilt.

Zuletzt hat es 2019 in der Lieberoser Heide gebrannt.

In den letzten Jahren hat es in der Lieberoser Heide, die rund 30 Kilometer nördlich von Cottbus liegt, immer wieder gebrannt, letztmalig 2019. Löscharbeiten in diesem Areal sind schwierig, weil es sich dabei um einen früheren Truppenübungsplatz handelt und das Gelände bis heute munitionsbelastet ist.

Brandenburg hat den größten Anteil an munitionsbelasteten Gebieten in Deutschland. Auf 350.000 Hektar werden immer noch Kampfmittel aus dem Zweiten Weltkrieg vermutet.

Forstminister Vogel fordert höheres Tempo beim Waldumbau

Unterdessen mahnte der Brandenburger Forst- und Klimaschutzminister Axel Vogel (Grüne) ein deutlich höheres Tempo beim Umbau des Waldes an. Dieses Jahr seien bereits knapp 300 Hektar Wald durch Brände verloren gegangen - und das sei wahrscheinlich erst der Beginn der Waldbrandsaison in diesem Dürrejahr. Der Grünen-Politiker sagte im rbb24 Inforadio, es sei das Gebot der Stunde, mehr Laubbäume in die Nadelwälder zu pflanzen. Bisher schaffe man 5.000 Hektar pro Jahr, das reiche nicht, so Vogel. Brandenburg müsse den Waldumbau innerhalb einer Generation schaffen, "sonst haben wir vielleicht bald keine Wälder mehr in Brandenburg". Gleichzeitig müssten auch die Maßnahmen zur Waldbrandbekämpfung wie Schutzsstreifen und mehr Löschwasserbrunnen verstärkt werden, so der Grünen-Politiker.

Sendung: Antenne Brandenburg, 05.07.2022, 06.30 Uhr