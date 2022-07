Wegen der Urlaubssaison warnt der Landestierschutzverband Brandenburg vor überfüllten Tierheimen. Immer mehr Tiere würden derzeit ausgesetzt. In Neuhausen im Spree-Neiße-Kreis werden deshalb keine Katzen mehr aufgenommen.



Der Landestierschutzverband Brandenburg warnt aktuell vor einer Überfüllung der Tierheime und Auffangstationen im Land. Mit Beginn der Urlaubssaison hätten die Einrichtungen zuletzt zahlreiche ausgesetzte Tiere aufnehmen müssen, so der Verband. Dabei würden auch ohne Ferien bereits unzählige Katzen, Hunde, Kaninchen und Meerschweinchen beherbergt, hieß es in einer Mitteilung.

Im Tierschutzligadorf in Neuhausen/Spree (Landkreis Spree-Neiße) spiegelt sich die Warnung des Tierschutzerbandes wider. Dort ist vorerst ein Aufnahmestopp für Katzen verhängt worden, sagte Leiterin Annett Stange dem rbb. Es gebe aktuell zahlreiche Fundtiere. "Die Katzenkinderschwemme ist momentan richtig im Gang", erzählt sie. Immer wieder gebe es Anrufe, bei denen Muttertiere oder Kitten gemeldet würden.

Es gebe aber auch viele erwachsene Tiere, die gefunden würden und für die sich kein Besitzer melde. "Das lässt immer vermuten, dass die Tiere ausgesetzt wurden, weil es zahme Hauskatzen sind", so Stange. Auch ausgesetzte Hunde, für die sich kein Besitzer melde, würden immer wieder gefunden, "was sehr ungewöhnlich ist", wie Stange sagt.

Auch sie appelliert an die Verantwortung der Tierhalter. "Man sollte immer daran denken, wenn man sich ein Tier nach Hause holt, dass man das unter Umständen bei Hund und Katze 15 Jahre hat", so Stange. "Das heißt eben auch in guten wie in schlechten Zeiten", sagt sie. "Also das heißt rechtzeitig, wenn man seinen Urlaubsplatz bucht, auch schon die Tierpension zu buchen", so die Leiterin des Tierschutzligadorfes.