Der Test des Betroffenen erfolgte am 30. Juni dieses Jahres in Berlin. Der Mann ist nach aktueller Empfehlung des Robert-Koch-Instituts in häuslicher Isolation.

In Cottbus, der zweitgrößten Stadt Brandenburgs, ist der erste Fall einer Affenpocken-Infektion registriert worden. Darüber informierte am Dienstag die Stadtverwaltung.

Bei den Affenpocken handelt es sich um eine weniger gefährliche Verwandte der seit etwa 40 Jahren ausgerotteten Pocken, die üblicherweise in West- und Zentralafrika vorkommt. Seit Mai breiten sich die Affenpocken aber auch in anderen Ländern aus, vor allem in Westeuropa. Inzwischen seien aus 53 Ländern Fälle gemeldet worden, erklärte die WHO am Dienstag.

Das Robert-Koch-Institut hat bislang 1.054 solche Infektionen in Deutschland registriert. Die Virus-Erkrankung überträgt sich nach bisherigem Kenntnisstand hauptsächlich durch engen Körperkontakt von Mensch zu Mensch.