Experiment auch auf der ISS - Lausitzer Uni-Team erforscht Erderwärmung mit Simulation

Mo 18.07.22 | 17:48 Uhr

Der Planet Erde erwärmt sich. Wie genau das passiert, erforscht gerade ein Team der BTU Cottbus-Senftenberg. Mit einem neu entwickelten Modell werden Luft-Strömungen in der Atmosphäre simuliert - erst auf der Erde, bald auch im Weltall. Von Josefine Jahn



Für Laienohren klingt es vielleicht kompliziert, was da ein Forscherteam um Christoph Egbers an der BTU Cottbus-Senftenberg macht: "Wir haben mit der Kugelschallströmung praktisch ein Modell aufgebaut, mit dem man geophysikalische atmosphärische Strömungen modellieren kann", erklärt Egbers. Doch die Erkenntnisse dieser Forschung können helfen, die Auswirkungen der Klimaveränderungen auf das Wetter auf der Erde besser zu verstehen.

Ein leises Summen erzeugt das Modell, das in einem Raum am BTU-Standort Cottbus steht und die Luftströmungen in der Erdatmosphäre simuliert. Diese werden auf der echten Erde dadurch erzeugt, dass Temperaturen an Nord- und Südpol sich von denen um den Äquator herum unterscheiden. Diese Strömungen nennt der Fachmann auch "barokline Wellen", sagt Peter Szabo aus dem Forschungsteam der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus. "Die sorgen dafür, dass bei uns im Endeffekt ein gewisses Wetter von Hoch- und Tiefdruckgebieten entsteht."

Nächste Station: ISS

In der Bildgebung kann man sich das so vorstellen, wie die Bilder von Hoch- und Tiefdruckgebieten im Wetterbericht im Fernsehen. Das Cottbuser Team arbeitet unter anderem mit Airbus zusammen. Das Unternehmen baut in Friedrichshafen (Baden-Württemberg) ein sogenanntes Kugelschallmodell nach den Vorgaben der BTU-Forscher auf.

In einem nächsten Arbeitsschritt soll dieses Modell auf der Raumstation ISS mitfliegen, so Christoph Egbers, der Leiter des Lehrstuhls für Aerodynamik und Strömungslehre an der BTU. Die Schwerelosigkeit im All werde gebraucht, "weil wir ein künstliches Kraftfeld für dieses Planetenmodell erzeugen." Die Raumstation biete ideale Bedingungen der Schwerelosigkeit, so der Experte. Denn was die Forscher bräuchten, sei Zeit, um viele und lange Experimente durchführen zu können. "In Falltürmen können wir die Schwerelosigkeit für fünf oder zehn Sekunden simulieren. Diese Zeiten reichen aber für unsere Art von Strömungsuntersuchungen nicht aus", so Egbers. Geplant seien mehrere Monate Experimentierzeit.

Der Erderwärmung gezielt entgegenwirken

Bis es so weit ist können auf der Erde zumindest Wellenbewegungen in einem Zylindermodell nachgeahmt werden. Um schließlich noch genauer zu werden und die Atmosphäre um den gesamten Erdball oder andere Planeten simulieren zu können, kommt in etwa zwei Jahren das Kugelschallmodell auf der ISS zum Einsatz. Am Ende hoffen Egbers und sein Team, dass sie "durch dieses globale Erwärmen des Modellexperimentes auch Auswirkungen einer globalen Erwärmung auf der realen Erde reproduzieren können". Wenn die Forscher diese Ergebnisse haben, könnte der Erderwärmung möglicherweise auch gezielter entgegengewirkt werden.