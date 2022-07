Am Dienstag war es im Westen mit knapp 40 Grad am heißesten in Deutschland, nun zieht die Hitzeglocke weiter in den Osten. Für die Region gilt eine amtliche Hitzewarnung, überall in Brandenburg die höchste Waldbrand-Gefahrenstufe.

rbb24 spezial: "Die Region schwitzt" am Mittwoch um 20:15 Uhr