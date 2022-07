Zeugen haben in Köttlitz im Landkreis Elbe-Elster einen Mann dabei beobachtet, wie er am Elbdeich in Abständen von mehreren Metern und auf einer Gesamtlänge von etwa 400 Metern Ödland angezündet hat. Darüber informierte die Polizeidirektion Süd am Mittwoch in einer Pressemeldung.