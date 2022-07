Ein Ödland-Brand in Gorden (Elbe-Elster) hat sich am Mittwochabend ausgebreitet - von zunächst 10.000 auf inzwischen 50.000 Quadratmeter, also rund 5 Hektar. Das teilte die Leitstelle Lausitz dem rbb mit.

Betroffen ist neben einem Kornfeld auch ein Wald. Die Feuerwehr ist mit 21 Fahrzeugen vor Ort. Auch eine Drohne wird eingesetzt, um das ganze Ausmaß festzustellen.

Ob auch ein Moor in der Nähe betroffen ist, ist noch nicht klar. Das Feuer war am Mittwochnachmittag ausgebrochen.