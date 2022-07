Wegen der aktuell hohen Energiepreise erwägt die Stadt Guben (Landkreis Spree-Neiße) die Einrichtung sogenannter Wärmestuben im Winter. Das sagte Bürgermeister Fred Mahro dem rbb auf Nachfrage. "Wir prüfen derzeit zwölf Maßnahmen zur Einsparung von Wärme und Elektroenergie", so Mahro. Die Bereitstellung von Hallen als Unterkünfte oder Notunterkünfte sei für die Stadt nichts Neues. So habe Guben beispielsweise bei Hochwasserereignissen Erfahrungen damit sammeln können.

Kipping: Berlin erwägt Wärmehallen für in Not geratene Bürger

Der Deutsche Städtetag hatte am Montag angesichts drohender Gasknappheit und hoher Energiepreise "vorausschauende Maßnahmen" vorgeschlagen. So sollten Städte und Gemeinden über die Einrichtung sogenannter Wärmeinseln oder Wärmehallen für Einkommensschwache nachdenken.

Auch der Energieexperte Felix Muesgens von der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus-Senftenberg (BTU) rät dazu, solche Wärmestuben einzurichten. "Damit wirklich jeder, der von einem Boykott oder Ausfall betroffen ist, noch die Möglichkeit hat, sich aufzuwärmen", so Muesgens. "Also für das Schlimmste planen und dann hoffentlich angenehm überrascht werden, das ist das, was ich empfehlen würde", so der Experte.