In Cottbus sollen sich Projekte gegen Rechtsextremismus zukünftig besser vernetzen und austauschen. Innenminister Stübgen kündigte zum Start der neuen Initiative am Freitag an, das Bündnis solle auch Informationen vom Verfassungsschutz erhalten.

"In Cottbus haben wir seit mehr als drei Jahrzehnten eine gewachsene und weiter wachsende Struktur von rechtsextremistisch motivierten Vereinen, Parteien, Kampfsport, Hooliganszene, Hassmusikszene und auch wirtschaftlicher Betätigungen", so Stübgen.

Für eine bessere Vernetzung von Projekten, Initiativen und Vereinen gegen Rechtsextremismus ist in Cottbus am Freitag eine neue Initiative an den Start gegangen. Teil des Projektes "Cottbus gegen Rechtsextremismus - Aktiv. Entschlossen. Gemeinsam" ist auch eine Zusammenarbeit mit dem Brandenburger Verfassungsschutz. Über diesen sollen die zugehörigen Initiativen Informationen über die rechtsextreme Szene in der Region erhalten, erklärte Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen (CDU) am Freitag.

Die rechtsextremistische Szene versuche in die gesellschaftliche Mitte zu gelangen, so Stübgen weiter. Daher müsse der gesellschaftliche Widerstand gegen die Extremisten gestärkt werden. "Es ist nicht so, dass Cottbus sich alles gefallen lässt", sagte der Innenminister. Nun könnten die verschiedenen Initiativen aber noch besser Informationen austauschen.

Die Initiative sei in erster Linie ein Handlungskonzept, in dem festgehalten werde, welche konkreten Problemfelder es in der Stadt gebe, hieß es zum Auftakt am Freitag. In einem Strategiepapier ist festgelegt worden, dass die Stadt eng mit dem Land, den Sicherheitsbehörden und mit dem Verfassungsschutz zusammenarbeiten will, mit einem besonderen Fokus auf die Zivilgesellschaft. Anregungen von Bürgern sollen mit einfließen.

Die rechtsextreme Szene ist in Südbrandenburg und speziell in Cottbus besonders aktiv. Verfassungsschutz-Chef Jörg Müller gab am Freitag einige Beispiele dafür. So konzentriert beispielsweise der als rechtsextremistisch eingestufte Verein "Zukunft Heimat" seine Aktivitäten vor allem in Cottbus. Die Verflechtungen aus Neonazis, Rockern, Türstehern, Sicherheitsdiensten, Hooligans, aber auch Geschäftsleuten, Kleidungslabeln und Musikern war von Müller bereits als "Toxisches Gebilde" bezeichnet worden.