Die Lage nach dem schweren Waldbrand in der Lieberoser Heide (Dahme-Spreewald) hat sich in der Nacht auf Samstag weiter stabilisiert. Am Samstagmorgen konnte Landrat Stephan Loge (SPD) die Großschadenslage für den Landkreis aufheben. Vor Ort bleiben zunächst 20 Einsatzkräfte, teilte eine Landkreissprecherin am Samstagvormittag mit. Die 122 Einsatzkräfte aus dem Nachbarkreis Spree-Neiße konnten laut Landrat inzwischen abrücken. Mit der Nachsorge und Nachlöscharbeiten werde nun wieder das Amt Oberspreewald/Lieberose beauftragt. "Die Nachlöscharbeiten und Feuerbestreifung der nächsten Wochen fordern weiterhin viel Kraft. Mit Blick auf die die nächsten Großwetterlagen wird meine Sorge um die Lieberose Heide nicht weniger", so Loge. Zugleich bedankte er sich bei den 1.000 Feuerwehrkräften, die in den vergangenen Tagen einen "unermüdlichen und kräftezehrenden Einsatz" absolviert hätten.

Zur aktuellen Lage in der Lieberoser Heide teilte der Landkreis weiter mit, dass nach wie vor kleine Glutnester im Moor weiter aktiv seien. Die Fläche des Brandes liege letztlich bei 90 Hektar. Das entspricht einer Größe von etwa 125 Fußballfeldern.



Das Gelände sei weiterhin mit starker Hitze belastet. “Die Glutnester werden die Feuerwehr noch über die nächsten Wochen beschäftigen“, erklärte Kreisbrandmeister Christian Liebe am Samstagmorgen. “Moorbrände sind kaum löschbar. Es brennt unterirdisch in 15 bis 20 Zentimetern Tiefe. Eine Durchwässerung ist daher kaum möglich, so viel Wasser können wir gar nicht herschaffen“, so Liebe.



Die Lage in dem mit Munition belasteten Waldbrandgebiet hatte sich schon am Freitag deutlich entspannt. "Die Flammen sind aus", berichtete der Landkreis Dahme-Spreewald am fünften Tag des Brandes. Auch der Regen am Donnerstagabend brachte demnach Entlastung für die Feuerwehrleute, die seit Montag im Dauereinsatz waren.