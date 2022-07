Seit dem späten Montagvormittag brennt es in der Lieberoser Heide in der Niederlausitz. Das hat die Leitstelle Lausitz dem rbb auf Nachfrage bestätigt. Der Brand breite sich aber wegen des Windes schnell aus, heißt es. So hat sich das Feuer am Mittag bereits auf zehn Hektar ausgeweitet. Das hat der Brandenburger Waldbrandschutzbeauftragte, Raimund Engel, dem rbb bestätigt. Nach seinen Worten würden jetzt weitere Einsatzkräfte sowie Löschhubschrauber angefordert.