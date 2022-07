mitleser Freitag, 22.07.2022 | 21:34 Uhr

Ich kann das Gejammer nicht mehr hören.

Weder von den Ärzten, die einen Eid geschworen haben, noch von der Politik, die die Belange der Bürger - also die ärztliche Versorgung - an eine Organisation abgegeben hat, die mit Taschenspielertricks ständig erklärt, das wir alle überversorgt sind.



Das gesamte Gesundheitssystem gehört überarbeitet und endlich wieder zu dem gemacht, was es sein soll: ein Solidarsystem! Und dann muss eben der 5te Augenarzt in der Kleinstadt damit rechnen, das seine Bezüge gekürzt werden, genauso wie der 8te Internist in einem Stadtbezirk.

Die Versorgung mangelt nicht an Personal sondern nur an der Verteilung.