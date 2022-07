Waldbrand noch nicht gelöscht - Feuerwehrkräfte in der Lieberoser Heide hoffen auf Regen

Do 07.07.22 | 06:44 Uhr

Bild: imago images/Bernd Friedel

Das Feuer in den Wäldern der Lieberoser Heide breitet sich weiter aus – die Wende zum Guten bringen könnte Regen, der am Donnerstag kommen soll. Die Menschen in Schlaubetal und Eisenhüttenstadt werden derweil vor starkem Brandgeruch gewarnt.

Die Feuerwehrkräfte beim Waldbrand in der Lieberoser Heide (Dahme-Spreewald) sind nach wie vor im vollen Einsatz und setzen ihre Hoffnung am Donnerstag auf Regen. Wie die Leitstelle Lausitz dem rbb am Donnerstagmorgen mitteilte, seien für den Tag zunächst aber nur geringe Regenmengen vorhergesagt. Erst zum Abend hin werden kräftigere Schauer erwartet, die den Einsatzkräften vor Ort tatsächlich helfen könnten.



Auch beim letzten Waldbrand in der Lieberoser Heide im Jahr 2019 hatten letztlich Regenschauer das Feuer gelöscht. Der aktuelle Brand war am Montag aus noch unbekanntem Grund ausgebrochen und hat sich mittlerweile auf 86 Hektar ausgebreitet.

dpa/Julian Stähle 3 min Munition in Wald und Löschwasserseen - Wind facht Waldbrand in Lieberoser Heide an Feuerwehrleute im Südosten Brandenburgs sind im Dauereinsatz. Ein schnelles Ende der Brandbekämpfung ist nicht in Sicht, weil sich der Einsatz schwierig gestaltet. Nicht nur der Wald ist mit Munition belastet - sondern auch die Löschwasserseen.

Warnung vor Brandgeruch

Durch den Waldbrand in der Lieberoser Heide kommt es derweil am Donnerstag besonders im Bereich Schlaubetal und Eisenhüttenstadt zu Geruchsbelästigungen. Die Regionalleitstelle Oderland hat deshalb am Donnerstagmorgen eine amtliche Gefahreninformation herausgegeben.



Sie gilt für die Städte Eisenhüttenstadt und Friedland sowie die Gemeinden Lawitz, Grunow-Dammendorf, Siehdichum, Schlaubetal und Neuzelle.



3 min Mi 06.07.2022 | 21:45 | rbb24 Dahme-Spreewald - Aktuelle Lage: Waldbrand in der Lieberoser Heide Die Feuerwehr kämpft den dritten Tag in Folge gegen den Waldbrand in der Lieberoser Heide. Die betroffene Fläche beträgt nun 86 Hektar. Der Einsatz bleibt wegen gefährlicher Altlasten im Boden schwierig. Beitrag von Holger Trzeczak | Live Reporterin: Aline Lepsch

Feuer hat sich auf 86 Hektar ausgeweitet

Die Löscharbeiten in der Lieberoser Heide im Südosten Brandenburgs werden durch zunehmenden Wind erschwert. Das Feuer hat sich nach Angaben des Landkreises Dahme-Spree vom Mittwochabend auf inzwischen 86 Hektar ausgeweitet, was etwa der Hälfte der Insel Helgoland entspricht. "Grund ist, neben der anhaltenden Trockenheit, der aufziehende und drehende Wind", hieß es.



Eine große Herausforderung für die Einsatzkräfte sei weiterhin der schlechte Zustand der Wege, berichtete Kreisbrandmeister Christian Liebe. Es sei schwer, an die Brandherde heranzufahren. Zudem erschwere die mit Munition belastete Fläche die Arbeiten. Der Brand könne nur von freigegebenen Wegen aus gelöscht werden.

rbb/Schiller Löschbrunnen und Brandschutzschneisen - Wie feuerfest ist die Lieberoser Heide? Die Waldbrände in Beelitz und Treuenbrietzen lassen Feuerwehrleute besorgt auf die Lieberoser Heide blicken. Auch sie ist munitionsbelastet, regelmäßig hat es hier gebrannt. Trotz einiger Maßnahmen - die Verantwortlichen sind besorgt.



Polizei untersucht Brandursache

Löschhubschrauber der Bundespolizei unterstützen weiterhin aus der Luft. Dafür wird Wasser aus dem Großen Ziestesee, Teerofensee und Byhlener See entnommen. Dabei wird der Wasserstand der Seen kontrolliert. Einige der Seen seien munitionsbelastet und dürften nicht zu viel Wasser verlieren.



Die Feuerwehr kämpfte am Mittwoch den dritten Tag in Folge gegen den Waldbrand. Am Mittwochmorgen berichtete die Leitstelle Lausitz, mehr als 260 Feuerwehrkräfte seien im Einsatz gewesen.



Die Polizei prüft, ob der Waldbrand durch fahrlässige oder vorsätzliche Brandstiftung entstanden sein kann. Konkrete Erkenntnisse dazu gebe es nicht, sagte eine Sprecherin der Polizeidirektion Süd.



Sendung: Antenne Brandenburg, 7. Juli 2022, 6 Uhr