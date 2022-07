Glutnester lodern noch - Auch Regen kann Waldbrand in der Lieberoser Heide nicht löschen

Fr 08.07.22 | 06:57 Uhr

Bild: rbb

Die vielen Feuerwehrkräfte in der Lieberoser Heide hatten viel Hoffnung auf den Regen am Donnerstag gesetzt - doch die Regenmengen haben letztlich nicht ausgereicht. Die Polizei geht inzwischen dem Verdacht auf Brandstiftung nach.



Beim Waldbrand in der Lieberoser Heide (Dahme-Spreewald) rechnet die Leitstelle Lausitz nicht mit einem schnellen Ende. Der Regen am Donnerstag habe nicht die erhoffte Entspannung gebracht, hieß es am Freitagmorgen.



Bis zum Sonntag seien deshalb zunächst weitere Einsatzkräfte für das Brandgebiet eingeteilt worden. Am Freitag sollen zunächst wieder Drohnen und Hubschrauber mit Wärmebildkameras über das Brandgebiet fliegen, um nach Glutnestern zu suchen.

Polizei sucht nach Parallelen zu früherem Waldbrand

Die Polizei ermittelt inzwischen wegen Verdachts der Brandstiftung. Das teilte die Polizeidirketion Süd in Cottbus dem rbb mit. Eine Stabstelle prüfe demnach derzeit Zusammenhänge und Parallelen mit ähnlichen Bränden in der Lieberoser Heide in den vergangenen Jahren. Beim letzten Feuer in der Lieberoser Heide im Jahr 2019 hatte sich der Verdacht der Brandstiftung bestätigt. Täter konnten bisher jedoch nicht ermittelt werden.

Kreisbrandmeister berichtet von vielen Glutnestern

Dass der "Regen bei weitem nicht ausgereicht" hat, teilte auch der Kreisbrandmeister des Landkreises Dahme-Spreewald, Christian Liebe, schon am Donnerstagabend mit. Er erwartete für die Nacht auf Freitag auffrischenden Wind aus West, weshalb die Ostflanke weiter verstärkt werde, so Liebe. Das zuvor erklärte Ziel, den Brand am Donnerstag zu löschen, wurde nicht erreicht.



Dennoch bleibe die Lage stabil, betonte Liebe. "Die Brandbekämpfung aus der Luft läuft. Es gibt weiterhin Glutnester, aber kaum offene Flammen", hieß es. Probleme bereiteten hingegen weiterhin die schwierigen Wegebedingungen in der Fläche.

Landrat: "Wir beherrschen die Lage"

Erste Erfolgsmeldungen hatte es am Donnerstagmorgen gegeben. Die Brandintensität habe stark nachgelassen, teilte der Landkreis Dahme-Spreewald mit. Das Feuer, das am Montag ausgebrochen war, auf einer Fläche von 86 Hektar hatte sich demnach in der Nacht auf Donnerstag nicht weiter ausgebreitet.



Dennoch dauert der Großeinsatz auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz den inzwischen fünften Tag in Folge an. Aus der Luft sollte die Brand-Bekämpfung noch verstärkt werden. Landrat Stephan Loge (SPD), der sich erneut ein Bild vor Ort machte, sagte am Donnerstag: "Wir beherrschen die Lage hier beim Waldbrand in der Lieberoser Heide. Wir konnten durchgängig Evakuierungen der anliegenden Ortschaften vermeiden."



Am Mittwoch hatte Wind die Löscharbeiten noch erschwert. Zudem können die Einsatzkräfte das betroffene Gebiet nicht betreten, da es mit Munition belastet ist. Der Brand kann laut Feuerwehr nur von freigegebenen Wegen aus gelöscht werden. Am Donnerstagabend waren nach Angaben des Landkreises rund 180 Feuerwehrkräfte und 30 Fahrzeuge im Einsatz. Auch mit Hilfe von Drohnen wurde die Lage beobachtet.



