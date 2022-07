Die Stadt Cottbus hat seit Freitag 20 Millionen Euro Schulden weniger. Innenminister Michael Stübgen (CDU) hat am Vormittag die vereinbarte Jahresrate zur Entschuldung von Cottbus übergeben, wie die Stadtverwaltung mitteilte.

Stübgen erklärte, dass Cottbus mehr getan habe als vereinbart. "Das ist hoch anerkennenswert", so Stübgen. Neben Cottbus werden auch die anderen kreisfreien Städte in Brandenburg, Brandenburg an der Havel und Frankfurt (Oder), bei der Entschuldung vom Land unterstützt.

"Eigene Anstrengungen und die Unterstützung durch das Land führen dazu, das wir endlich aus der Schuldenfalle kommen und bald wieder mehr investieren können", erklärte Oberbürgermeister Holger Kelch (CDU) am Rande der Übergabe.