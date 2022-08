Eine richtige Sauerei hat die Sportfreunde in Klein Gaglow diese Woche überrascht. Fast der ganze Sportplatz ist zerstört, Fußballspielen nicht mehr möglich. Wildschweine haben auf der Suche nach Engerlingen alles umgewühlt. Nun muss gepuzzelt werden. Von Aline Lepsch



Fassungslos schauen alle Beteiligten auf das, was am Wochenende noch schön saftig grün war. Nur eine kleine Ecke auf dem B-Platz hatte zu diesem Zeitpunkt schon erste Wühlspuren. Das leckere Angebot hat sich anscheinend bis Sonntag bei den Sauen herumgesprochen. Danach habe es offenbar kein Halten mehr gegeben. "Wenn sie dann erst Futter finden, Regenwürmer und diese kleinen, dicken Engerlinge...", so Gemeindemitarbeiter Michael Lux.

"Nun sprengt ihr hier, hier ist es feucht", bemerkt Jäger Bernd Walter, der zu der Männerrunde gestoßen ist. Durch die Feuchtigkeit sei der Boden schön weich, die Schweine bräuchten sich beim Rasen-Buddeln also nicht einmal anstrengen, so Lux. "Und die Würmer sitzen nicht weit drunter."

Dabei war der Platz laut Günter Girschke erst kurz vorher gemacht worden, "gelüftet und richtig schön präpariert". Nun haben am Mittwoch vier Mitarbeiter der Gemeinde, die sich sonst verantwortungsvoll um den Rasen kümmern, intensiv damit begonnen, Tetris mit den Rasenstücken zu spielen. Doch wann daraus wieder eine bespielbare Fläche wird, ist unklar. "Ich glaube, das wird in diesem Jahr nichts mehr", so Stefan Duda. Der Rasen müsse erst wieder richtig anwachsen. "Wasser brauchen wir auch, Regen kommt ja nicht", so Duda.

Und wie soll sich der Verein künftig vor Wildschweinen schützen? "Da kannst du nichts machen, da kannst du nur einzäunen", so Michael Lux. Genau so einen Zaun hatten sie schon einmal in Kein Gaglow, nachdem vor einigen Jahren bereits eine Rotte Wildschweine den Sportplatz beschädigt hatte. Der sei aber nach und nach kaputt gegangen und wurde schließlich vor einem Jahr abgebaut. Ein Fehler, wie sich jetzt zeigt. "Und nun ist es halt passiert", sagt Günther Girschke. "Nun bauen wir den Zaun wieder auf."