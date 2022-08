Interview | CSD in Cottbus - "Wir wollen ganz normal behandelt werden"

Fr 26.08.22 | 14:58 Uhr

rbb Audio: Antenne Brandenburg | 26.08.2022 | Interview Michael Ziltz, Cottbuser Vorsitzender des CSD-Vereins | Bild: rbb

Thomas Ziltz ist Vorsitzender des CSD Cottbus e.V. und setzt sich gemeinsam mit anderen für die Belange von Schwulen, Lesben und Transmenschen ein. Vor der Demo zum 14. Christopher-Street-Day in Cottbus hat er mit rbb|24 gesprochen.

rbb|24: Herr Ziltz, am Samstag findet in Cottbus zum 14. Mal die Demo des CSD-Vereins statt. Wie nehmen Sie und Ihre Vereinsmitglieder die Entwicklung der vergangenen Wochen und Monate wahr – wie gehen Cottbuser mit Schwulen, mit Lesben, mit Transsexuellen um?

Thomas Ziltz: CSD ist ja eine Abkürzung, die für "Christopher Street Day" steht. Entstanden ist das Ende der 1960er-Jahre in den USA, als viele Schwule und Lesben aufbegehrt haben gegen Polizeiwillkür, gegen Diskriminierung. Und das hat sich dann in der ganzen Welt verbreitet, sich nicht mehr verstecken zu müssen, sich in der Öffentlichkeit zu zeigen und einfach so sein zu dürfen, wie wir alle sind. Und das ist letztendlich auch unser Anspruch. Einfach eine Form von Normalität, von Alltagstauglichkeit zu erreichen. Nehmen wir ein ganz einfaches Beispiel: Erna und Heinz machen im Urlaub Fotos davon, wie sie gemeinsam im Strandkorb sitzen und ein Sektchen genießen, bringen die Fotos dann anschließend mit zur Arbeit und alle sagen "Ach, wie toll ihr es im Urlaub gehabt habt!" Machen das jetzt aber Jens und Jürgen, die gemeinsam im Strandkorb sitzen und eigentlich genau das Gleiche tun, ihre Fotos auf der Arbeit zeigen wollen, dann heißt es ganz häufig: "Ihr Schwulen mit Eurem Getue!" Eigentlich die gleiche Situation, aber unterschiedlichen gewertet. Und darauf wollen wir aufmerksam machen, dass auch wir ganz normal erlebt werden wollen, dass auch wir nicht anders behandelt werden wollen, dass auch wir von Urlaubserlebnissen berichten wollen.

Wo begegnen Ihnen denn noch Vorurteile?

Überall im Alltag. Schauen Sie mal, wie viele gleichgeschlechtliche Paare Hand in Hand über unseren Altmarkt spazieren oder sich auf der Straße küssen. Viele trauen sich das einfach nicht. Sich auf der Arbeit zu outen ist auch für viele immer noch ein Tabu. Gerade in höher gestellten Positionen hören wir das häufig von Personen, die zu uns in die Beratung kommen. Die sagen, in ihrer kleinen Blase, in der Nachbarschaft wissen es die Leute, "aber ich darf das nicht auf Arbeit erzählen, sonst wird mir da die Rübe abgerissen". Also im übertragenen Sinne. Oder man muss dann damit rechnen, nicht mehr befördert werden zu können und Ähnliches.

Ist es wirklich immer noch so, dass Schwule und Lesben im Jahr 2022 diese Befürchtungen haben müssen oder nehmen sie sich zum Teil selbst zurück in Erwartung der Diffamierung?

Wir alle leben natürlich mit den Erfahrungen, die wir im Alltag machen. Und wenn Personen zum Beispiel auf der Arbeit erleben, dass schwulenfeindliche Witze gemacht werden – vielleicht auch vom Vorgesetzten - und keiner aus dem Kollegium dagegen vorgeht, dann werden sie sich höchstwahrscheinlich auch nicht trauen, sich zu outen.

Michael Ziltz im Hörfunk-Studio. | Bild: rbb/Thomas Krüger

Ist es eine andere Situation, so ein Leben in einer Stadt wie Cottbus - der zweitgrößten in Brandenburg - zu führen, als wäre man Bewohner von Berlin?

Zumindest hören wir ganz häufig von jungen Leuten, die am Anfang ihres Berufslebens stehen, dass sie sagen: "Nee, ich bleib‘ nicht hier in Cottbus, ich geh‘ in eine große Stadt, wo ich ein bisschen anonymer leben kann oder wo vielleicht auch mehr Angebote existieren." Die gehen dann eben nach Berlin, Dresden, Leipzig oder noch weiter weg in große Städte, das hören wir ganz häufig.

Was würden Sie sich von der Gesellschaft wünschen. Etwa von Leitern von Institutionen, von Einrichtungen, in Bezug auf dieses Thema?

Wir haben im Rahmen unserer Aktionswochen, die jetzt zu Ende gehen, unterschiedliche Angebote gemacht. Wir haben zum Beispiel einen Gesprächskreis gehabt mit Kita-Erzieher*innen zum Thema "Vielfalt im Kindergarten" und haben mit denen diskutiert. Viele junge Erzieher*innen sind mit dem Thema aufgewachsen und gut vertraut. Bei denen, die ein Stück älter sind und dann mit so einer Situation konfrontiert werden, dass Kinder eben sagen, "Ich will ab sofort nicht mehr Klaus, sondern Tina genannt werden", sind dann überfordert und wissen gar nicht, wie sie damit umgehen sollen. Ob sie das akzeptieren können, akzeptieren müssen, ob sie dazu das Einverständnis der Eltern brauchen. Das sind eben ganz viele Fragen, die sich im Alltag ergeben.



Vielen Dank für das Gespräch! Das Interview führte Thomas Krüger. Der CSD in Cottbus beginnt am Samstag, 27. August um 15 Uhr am Berliner Platz, Ende im Gladhouse mit anschließender Party

Sendung: Antenne Brandenburg, 26.08.2022, 15.12 Uhr