An der BTU startet im neuen Wintersemester der Studiengang "Bau- und Kunstgeschichte" - eine neue Kombination. Was das Ziel ist und wo Absolventen Jobs finden könnten, erklärt Studiengangsleiterin Sylvia Claus.

Wir wollten diese wirklich einzigartige Konstellation fruchtbar machen für die Lehre und nicht nur in der Forschung und so noch besser zusammenarbeiten. Der Studiengang ist an die Architekturfakultät angebunden, die ist auch sehr breit aufgestellt. Wir haben also nicht nur die Architektur, wir haben Bauingenieurwesen, Stadtplanung, Word Heritage Studies - es ist also auch ein breit aufgestelltes Umfeld, in dem sich die Studierenden dann mit Architektur und Städtebau in historischer Perspektive auseinandersetzen können.

Wir haben in Cottbus die einzigartige Situation, dass wir ein Institut für Bau- und Kunstgeschichte an einer Architekturfakultät haben. Dieses Institut ist sehr breit aufgestellt, mit den schon genannten sieben Professuren, die sich mit Baugeschichte, Bauforschung, Bautechnikgeschichte, Visualisierung, Denkmalpflege, Kulturmanagement, Kunstgeschichte und Architekturtheorie befassen.

Den Studiengang gibt bislang es in dieser Form nirgendwo in Deutschland. Warum ist er gerade in Cottbus angesiedelt?

Sylvia Claus: Der neue Studiengang vermittelt einen ganz spezifischen Blick auf die Geschichte von Architektur und Städtebau. Wir haben Kunstgeschichte-Studiengänge in relativ vielen Städten und Universitäten in Deutschland und international. Unser Studiengang zeichnet sich aber dadurch aus, dass wir uns auf die Architektur und den Städtebau spezifisch konzentrieren. Das reicht von der Antike bis zur Gegenwart, wobei unser Institut sieben Professuren hat, die alle unterschiedliche Schwerpunkte haben. Wir haben einen Mittelalter-Schwerpunkt, Foschungsschwerpunkte, die sich mit der Antike befassen, aber auch mit der Moderne, also die Zeit seit dem 18. Jahrhundert bis in die Gegenwart. Wir bieten darin einen Bachelor an.Die Studienzeit beträgt drei Jahre.

Der Strukturwandel in der Lausitz öffnet neue Horizonte. So soll es in Cottbus künftig eine Medizinerausbildung geben. Dafür gehen das Carl-Thiem-Klinikum und die BTU Cottbus-Senftenberg gemeinsame Wege. Wie weit ist man da inzwischen gekommen?

Was können die Absolventen nach drei Jahren mit ihrem Abschluss anfangen?

In unserem geisteswissenschaftlichen Bereich würde ich dringend dazu raten, noch einen Masterstudiengang zu machen. Diesen Masterstudiengang entwickeln wir gerade, wir werden den auch wieder in Bau- und Kunstgeschichte anbieten. Die Studierenden haben aber auch vielfältige andere Möglichkeiten. Man kann an jede andere Fakultät wechseln, auch international und dort beispielsweise weiter Kunstgeschichte studieren, wenn man sich doch noch mehr für Malerei und Bildhauerei interessiert.

Wir bieten aber auch bei uns im Haus den internationalen Studiengang World Heritage Studies an, in dem man sich mit Weltkulturerbe auseinandersetzen kann und sich mit Kulturmanagement befasst. Man kann aber auch in die Denkmalpflege gehen, in die Museen gehen oder in der Architekturvermittlung arbeiten, in Galerien oder auch im öffentlichen Dienst.

Sind noch Bewerbungen möglich?

Man kann sich noch bis zum 26. September bewerben. Wir werden den Studiengang beginnen mit einem gemeinsamen Projekt aller Fachgebiete, die in diesem Studiengang tätig sind. Wir werden einen Bau gemeinsam mit den Studierenden besichtigen und aus den verschiedenen Fachperspektiven darüber diskutieren, so dass die Studienanfänger wirklich ein breites Bild davon bekommen, was sie im Studium lernen. Das ist uns deshalb besonders wichtig, weil die Studierenden in diesem Jahr noch keine älteren Kommilitonen haben, an denen sie sich orientieren können. Sie sind ihrerseits Pioniere im Absolvieren dieses Studiengangs.

Vielen Dank für das Gespräch!