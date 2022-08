Eine Spaziergängerin hat in Schönefeld (Dahme-Spreewald) eine bereits stark verweste Leiche entdeckt. Der Fund sei bereits am Freitag erfolgt, berichtete am Montag die Polizeidirektion Süd in Cottbus. Demnach habe die Frau den Leichnam auf einer Wiese in der Waldstraße entdeckt und daraufhin die Beamten informiert. Die Straße liegt in unmittelbarer Nähe des Schönefelder Sees.