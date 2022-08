Regen bringt Entspannung - Schleusen im Spreewald können wieder geöffnet werden

Mo 22.08.22 | 14:34 Uhr

Als Folge von Dürre und Wassermangel in der Spree reagiert das Landesumweltministerium mit weitreichenden Konsequenzen: Zahlreiche Schleusen im Spreewald wurden geschlossen | Bild: dpa/Patrick Pleul

Nach wochenlanger Trockenheit hat es am Wochenende auch in Südbrandenburg ausgiebig geregnet. Das entspannt die kritische Wassersituation in der Region. Im Spreewald darf nun wieder geschleust werden.



Im Spreewald ist das Schleusen von Paddelbooten und Kähnen wieder möglich. Das Brandenburger Landesamt für Umwelt hat die dritte Stufe des sogenannten Niedrigwasserkonzeptes für das mittlere Spreegebiet wieder zurückgenommen, wie das zuständige Ministerium auf rbb-Nachfrage bestätigte. Zuvor hatten die Stadt Cottbus und der Landkreis Dahme-Spreewald erklärt, dass nun die Stufe zwei wieder gelte. Die dritte Stufe war vor einer Woche ausgerufen worden. Dadurch waren zahlreiche Schleusen im Spreewald geschlossen, der Wasserstand im Nordumfluter abgesenkt und auch die Wasserabgabe in das Gebiet der Dahme unterbunden worden. Ziel der Maßnahmen war es, das Wasser in der Hauptspree zu bündeln und so den Abfluss am Ende des Spreewalds zu stützen.

Weiter weniger Wasser für Dahme

Laut dem Brandenburger Umweltministerium sind nun die Schleusen Groß Wasserburg und Krausnicker Strom wieder geöffnet. Die Schleuse Leibsch/Dahme-Umflutkanal bleibe allerdings vorerst geschlossen, damit nicht zu viel Wasser in die Dahme abgegeben wird, hieß es. Auch bei Stufe zwei des Niedrigwasserkonzeptes hat das Landesumweltamt noch die Möglichkeit, die Schleusen Groß Wasserburg, Krausnicker Strom und Leibsch/Dahme-Umflutkanal zu schließen oder einzuschränken. Die Stadt Cottbus teilte am Montag ebenfalls mit, es sei nun wieder möglich, Wasser in Nebengewässer abzugeben. Dazu gehört in der Stadt auch die Versorgung der Kanäle und Gräben im Tierpark und im Branitzer Park mit Spreewasser. Diese war seit der letzten Woche stark eingeschränkt.

Wasserentnahme weiter eingeschränkt

Die Wassersituation in der Spree ist in diesem Jahr besonders angespannt. Wegen fehlender Niederschläge musste die Spree in der vergangenen Woche fast zu Hälfte aus Wasser aus der sächsischen Talsperre Bautzen gespeist werden. Weitere 40 Prozent seien abgepumptes Grundwasser aus den Braunkohletagebauen in der Lausitz gewesen, lediglich 20 Prozent stammten aus den Reserven der Talsperre Spremberg (Spree-Neiße).



Das Landesumweltamt rät den betroffenen Landkreisen auch weiterhin, die Wasserentnahme aus Flüssen und Seen einzuschränken. Solche Verbote gelten in ganz Südbrandenburg, seit die zweite Stufe erstmals in diesem Jahr ausgerufen worden ist. Die Verbote gelten nach wie vor.



