Wegen der enormen Preissteigerungen bei den Energiekosten müssen die Integrationswerkstätten Niederlausitz (Oberspreewald-Lausitz) die Wäscherei an ihrem Standort in Lauchhammer schließen.

400 Menschen mit Behinderung sind in den Integrationswerkstätten beschäftigt, zehn von ihnen in der Wäscherei in Lauchhammer. Sie müssen nun neue Arbeiten lernen. "Durch Akquise waren wir in der Lage, neue Aufträge zu organisieren", so Heppner. "Die reichen von Sortier- zu Konfektionierungsarbeiten."

Wäsche wird dennoch weiterhin gewaschen, nun aber lediglich am Hauptsitz der Werkstätten in Senftenberg, erklärt Geschäftsführer Tino Jörke. Dort werde noch mit Öl gearbeitet. "Im letzten Jahr hatten wir noch Glück, das Öl im Dezember gekauft zu haben. Dieses Jahr haben wir die Gunst der Stunde genutzt, als der Ölpreis noch niedrig war."